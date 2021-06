Green pass | la polizia postale avverte | Attenzione a truffa del falso messaggio WhatsApp

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il monito delle forze dell'ordine per unche dice: “In questo link puoi scaricare il certificato verdeCOVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina”. Ma si tratta di un. Ecco come evitare il raggiro ideato per sottrarre dati personali e coordinate bancarie

per la prenotazione di visite mediche, per ritirare prescrizioni, per la fatturazione elettronica, per sostituire i biglietti cartacei e non ultimo lo stesso Green Pass, sui cui persino il garante... Nell'anno della pandemia i temi Covid e vaccino sono stati sfruttati come esca dai cybercriminali, ora il nuovo vettore d'attacco potrebbe essere il QR Code contenuto nel Green Pass, il certificato verde che useremo in Italia e in Europa. A lanciare l'allarme gli esperti di cybersecurezza. Arriva dopo il monito del Garante Privacy di non esibire sui social media il Green Pass. L'immunologo: «Italia in ritardo, manca il sequenziamento e un piano nazionale». E sulle mascherine: «Usarle per proteggere gli altri»