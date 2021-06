Greedfall: upgrade da PS4 a PS5 negato per la versione PS Plus, su Game Pass invece è disponibile – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) L’upgrade dalla versione PS4 a quella PS5 di Greedfall non è possibile se possedete la versione PS Plus del gioco. Su Game Pass, invece, l’upgrade non ha limiti.. A partire da domani sarà disponibile Greedfall in versione PS5 e Xbox Series X. Il gioco permetterà di ottenere l’upgrade gratis dalle versioni PS4 e Xbox One, ma non per tutti. Se avete reclamato la versione PS Plus del gioco, infatti, l’upgrade non è ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021) L’dallaPS4 a quella PS5 dinon è possibile se possedete laPSdel gioco. Su, l’non ha limiti.. A partire da domani saràinPS5 e Xbox Series X. Il gioco permetterà di ottenere l’gratis dalle versioni PS4 e Xbox One, ma non per tutti. Se avete reclamato laPSdel gioco, infatti, l’non è ...

