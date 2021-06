Grecia | ritrovato un Picasso rubato nove anni fa C' è anche un Mondrian

Advertising

ilpost : La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 - eli78todo : RT @ilpost: La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 - GuiaPorcini : RT @ilpost: La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 - EEvienia : RT @ilpost: La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 - claudioc : RT @ilpost: La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia ritrovato

inun Picasso rubato 9 anni fa assieme anche a un dipinto di Piet Mondrian . Lunedì 28 giugno la polizia greca ha annunciato di aver recuperato il quadro " Haed of a Woman " ...Il quadro di Picassoera stato donato dal pittore spagnolo allanel 1949 con una dedica "in omaggio al popolo greco" per la sua resistenza all'occupazione nazista durante la Seconda ...Atene, 29 giugno 2021 - Ritrovato in Grecia un Picasso rubato 9 anni fa assieme anche a un dipinto di Piet Mondrian. Lunedì 28 giugno la polizia greca ha annunciato di aver recuperato il quadro " Haed ...Oggi è un giorno molto speciale per la Grecia: lo ha detto la ministra della Cultura di Atene, Lina Mendoni, commentando il ...