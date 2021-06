(Di martedì 29 giugno 2021) “Oggi più che mai l’unità del centrodestra è fondamentale per liberaredal. La città merita di più. Invito gli amici di Fi e Fdi a confrontarci di persona con quel grande senso di responsabilità e di amore per i nostri territori, che ci accomuna”. Lo dichiara il deputato europeo e segretario regionale dellaSalvini Premier in Campania, Valentino, sottolineando che “è necessario anteporre gli interessi dei partiti al buon governo per, che solo il centrodestra unito è in grado di garantire, così come accade in tantissimi ...

Cronache : Grant (Lega) Liberiamo Napoli dal malgoverno delle sinistre | Cronache Salerno - iISud24 : Cdx, appello all'unità di Grant (Lega): «Liberiamo insieme Napoli dal malgoverno delle sinistre» #29Giugno… - AgenPolitica : NAPOLI, COMUNALI 2021. GRANT (LEGA) INSISTE PER LA CANDIDATURA DI CATELLO MARESCA

Intanto Lega e civiche serrano ranghi e tempi. Sabato una conferenza stampa per sancire che il dado ... e allora se ciò non dovesse accadere ecco che Grant e compagnia dovranno puntare su altri e c'è ...14:55:36 CASERTA. Era nell'aria già da diverse settimane, e questa mattina il segretario provinciale della Lega Salvatore Mastroianni, di concerto con il segretario regionale on. Valentino Grant, ha provveduto a formalizzare la nomina del dottore Pietro Falco quale vicesegretario provinciale della Lega, ...Era nell'aria già da diverse settimane e martedì 29 giugno il segretario provinciale della Lega Salvatore Mastroianni, di concerto con il se ...