“Grandiosa”. Sharon Stone in bikini e senza trucco a 63 anni? Fatto (e applausi)

(Di martedì 29 giugno 2021) Quando ci sentiamo stressati, affranti e soffocati dai problemi di tutti i giorni, sarebbe forse il caso di pensare alle battaglie che ha affrontatodurante la sua incredibile esistenza. ‘Facile per una star ricca, bella e famosa come lei’, direbbero in molti. Peccato che di fronte a certe drammatiche difficoltà i soldi, il fascino e la notorietà non servono praticamente a nulla. Nel 2001 l’attrice è stata colpita da un aneurisma che le ha portato strascichi per 7in cuiha dovuto imparare di nuovo a parlare e a camminare: “Camminavo solo in punta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Grandiosa Sharon

Corriere della Sera

...quella scenatra Sam e Bucky in macchina! Forse è proprio grazie a quella scena - e a quella dinamica - che abbiamo avuto The Falcon and the Winter Soldier.' I piani iniziali pere ...... 'Oh certo, sei statain quel film,'. Non ce la facevo più. Quello era il mio aspetto, e io stavo solo facendo il mio lavoro".Stone: "Un chirurgo mi ingrandì il seno senza il mio ...Passano gli anni ma Sharon Stone resta uno dei 'fondamentali' del fascino nel mondo dello spettacolo. E si mostra in bikini e senza trucco ...