Advertising

dariofrance : Dopo la decisione @UNESCO di oggi, il rischio di vedere #Venezia iscritta a luglio nella Lista del Patrimonio in pe… - MiC_Italia : Grandi Navi, il ministro @dariofrance: «La decisione dell’ @UNESCOEU riguardo l’inserimento di #Venezia nella lista… - DividendProfit : Grandi navi, Giovannini: bando passo decisivo soluzione strutturale a salvaguardia di Venezia - romi_andrio : RT @Gazzettino: Grandi navi fuori dalla Laguna: il bando per scegliere l'idea giusta - VanityFairIt : A Venezia vivono appena 50mila persone e nell’ultimo anno prima della pandemia ci sono stati 32 milioni di turisti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Grandi navi

... culturale, paesaggistico e ambientale", la pubblicazione del bando per il concorso di idee sui punti di attracco dellee dei portacontainer fuori dalla laguna di Venezia . Giovannini ha ...... il bando deciso dal Governo per il concorso di idee che dovrà portare a proposte e progetti per la realizzazione di punti d'attracco dellefuori dalle acque protette della Laguna. Il ...(Teleborsa) - Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha definito "un passaggio determinante per individuare la migliore soluzione strutturale ed ...Tempi lunghi e requisiti tecnico-economici severi. Scadenza prima fase 31 dicembre 2021. Poi sfida finale a tre ...