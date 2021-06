Grande Fratello Vip, lo sfogo di Asia Nucciatelli: «Non sono pronta a raccontarvi la mia storia, chiedo silenzio» (Di martedì 29 giugno 2021) Asia Nucciatelli chiede riservatezza sulla sua vita privata. Asia Nucciatelli, figlia di Antonella Mosetti con cui ha partecipato al Grande Fratello vip, ha lasciato il mondo dello spettacolo ma continua a leggere notizie, spesso infondate, sul suo conto. Asia Nucciatelli chiede riservatezza sulla sua vita privata. Dopo aver preso parte al GFVip e diversi salottini televisivi ha deciso di abbandonare tempo fa il modno dello spettacolo e da Instagram, nelle stories, ha spiegato: «Come avrete visto, ogni mio account ha la privacy. Queste mie parole, invece, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 29 giugno 2021)chiede riservatezza sulla sua vita privata., figlia di Antonella Mosetti con cui ha partecipato alvip, ha lasciato il mondo dello spettacolo ma continua a leggere notizie, spesso infondate, sul suo conto.chiede riservatezza sulla sua vita privata. Dopo aver preso parte al GFVip e diversi salottini televisivi ha deciso di abbandonare tempo fa il modno dello spettacolo e da Instagram, nelle stories, ha spiegato: «Come avrete visto, ogni mio account ha la privacy. Queste mie parole, invece, ...

