Grande Fratello Vip, la grossa sorpresa dai “Prelemi” | FOTO (Di martedì 29 giugno 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, grandi protagonisti del Grande Fratello Vip, ormai fanno tutti insieme. Devono tanto al Grande Fratello Vip. Reality come il Grande Fratello Vip sono belli e molto seguiti anche per i risvolti sentimentali che nascono al loro interno. Ed un esempio è dato da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I Prelemi si amano dal Grande Fratello Vip FOTO da InstagramI due si sono avvicinati in maniera importante dopo l’ingresso di lei nella casa del GF Vip 2016 e dopo che Elisabetta Gregoraci aveva ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, grandi protagonisti delVip, ormai fanno tutti insieme. Devono tanto alVip. Reality come ilVip sono belli e molto seguiti anche per i risvolti sentimentali che nascono al loro interno. Ed un esempio è dato da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Isi amano dalVipda InstagramI due si sono avvicinati in maniera importante dopo l’ingresso di lei nella casa del GF Vip 2016 e dopo che Elisabetta Gregoraci aveva ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo essere entrato nel mondo dello spettacolo come «velino» e aver trovato l'amore al «Grande Fratello Vip» con Gi… - davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - PanzaMancio : @fanpage ma chi è questo ragazzino ha vinto il grande fratello? fanno parlare tutti eh?????? - semprelibri : RT @valeria_frezza: #SaporeDiMare Gente di mare che se ne va dove gli pare dove non sa. Gente corsara che non c’è piu’ gente lontana che po… - esistenzialinte : RT @CarlottaGaia: Renato del Grande Fratello ungherese vibes -