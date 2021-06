Gran Bretagna, il governo vuole il divieto sui telefonini a scuola (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo Tory di Boris Johnson intende imporre un divieto totale sull'uso dei telefonini da parte di bambini e ragazzi nelle scuole... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 giugno 2021) IlTory di Boris Johnson intende imporre untotale sull'uso deida parte di bambini e ragazzi nelle scuole...

Advertising

Corriere : Smartphone vietati a scuola, anche durante l’intervallo: la mossa del governo di Londra... - Agenzia_Italia : La Gran Bretagna vuole vietare lo smartphone in classe - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - luchioluli : RT @ScuolaNoCovid: A settembre a #Scuola accadrà quello che sta accadendo ora in Gran Bretagna con #Delta senza interventi sull'#aerazione… - NicolaTenerelli : Gran Bretagna, tra i 117 morti per covid ben 50 erano stati vaccinati. -