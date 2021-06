Governo, Salvini lancia l'allarme: "Rischio ripercussioni..." (Di martedì 29 giugno 2021) Il leader della Lega teme contraccolpi per l'esecutivo Draghi: "Ci sono tre riforme e si entra nel semestre bianco. Se i 5 Stelle iniziano a farsi i dispetti, è un casino" Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 giugno 2021) Il leader della Lega teme contraccolpi per l'esecutivo Draghi: "Ci sono tre riforme e si entra nel semestre bianco. Se i 5 Stelle iniziano a farsi i dispetti, è un casino"

Advertising

matteorenzi : La qualità di un partito politico si giudica dalle idee: @ItaliaViva ha evitato che Salvini prendesse i pieni poter… - matteosalvinimi : #Salvini: Letta dice che con Salvini al governo saremmo finiti come in Brasile, con centinaia di migliaia di morti.… - matteosalvinimi : #Salvini: per fortuna al governo non c'è più Conte, ma Draghi che insieme alla Lega è l'argine a tutte le megaimpos… - ant72lon : RT @OGiannino: Non pregiudizio, fatti. Ritenere serio chi da premier firma decreto sicurezza Salvini e poi se lo rimangia perché ha cambiat… - infoitinterno : Salvini: “Noi i garanti della stabilità del governo, dico no al partito unico del centrodestra” -