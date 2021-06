Good Omens | annunciata a sorpresa la stagione 2

(Di martedì 29 giugno 2021), la fortunata serie Amazon con protagonisti Michael Sheen e David Tennant, è stata rinnovata per una seconda. Le avventure dell’angelo Azraphel e del demone Crowley sono quindi destinate a continuare Alcune notizie riguardanti le serie tv sono decisamente inaspettate. E l’annuncio del rinnovo diè decisamente fra queste. La fortunata serie Amazon Studios avrà quindi una seconda, composta sempre da sei episodi. L’intera crew è stata confermata: Neil Gaiman – autore del romanzo da cui è tratta la serie, Buona Apocalisse a tutti, sarà nuovamente ...

