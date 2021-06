Good Omens 2: Amazon annuncia il rinnovo della serie tv per una seconda stagione (Di martedì 29 giugno 2021) Gli Amazon Studios hanno annunciato che ci sarà Good Omens 2: la serie tv tratta dal libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett è stata rinnovata per una seconda stagione. Good Omens 2 ora è realtà: con una nota ufficiale Amazon ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione della serie tv tratta dal libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett, Buona Apocalisse a tutti!. Michael Sheen e David Tennant torneranno nei ruoli dei ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 giugno 2021) GliStudios hannoto che ci sarà2: latv tratta dal libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett è stata rinnovata per una2 ora è realtà: con una nota ufficialehato ilper unatv tratta dal libro di Neil Gaiman e Terry Pratchett, Buona Apocalisse a tutti!. Michael Sheen e David Tennant torneranno nei ruoli dei ...

