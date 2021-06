Golf, Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso le azzurre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di martedì 29 giugno 2021) Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso sono le due azzurre a rappresentare l’Italia del Golf alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La trentenne padovana è alla sua seconda rassegna a Cinque Cerchi dopo aver disputato i Giochi di Rio 2016 arrivando cinquantatreesima. Dopo cinque anni può dunque riprovarci, e stavolta con lei ci sarà la venticinquenne torinese, alla prima partecipazione in assoluto. Le due atlete rappresenteranno l’ItalGolf nella gara individuale femminile che si giocherà, con ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021)sono le duea rappresentare l’Italia deldi. La trentenne padovana è alla sua seconda rassegna a Cinque Cerchi dopo aver disputato i Giochi di Rio 2016 arrivando cinquantatreesima. Dopo cinque anni può dunque riprovarci, e stavolta con lei ci sarà la venticinquenne torinese, alla prima partecipazione in assoluto. Le due atlete rappresenteranno l’Italnella gara individuale femminile che si giocherà, con ...

