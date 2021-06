Giustizia, nasce il sito “presuntoinnocente”. Crosetto: lo spazio per dare voce a chi non ce l’ha (Di martedì 29 giugno 2021) Giustizia, nasce un sito per denunciare le storture del sistema. Enrico Costa, deputato di Azione, già viceministro della Giustizia, ha presentato alla Camera una iniziativa bipartisan sui temi della Giustizia, con il via al nuovo sito www.presuntoinnocente.com. Al suo fianco «politici, giuristi e professionisti della comunicazione» di ogni area politica. Tra i parlamentari, oltre a Costa, ci sono esponenti di Pd (Gianni Pittella); Forza Italia (Giusi Bartolozzi); Fratelli d’Italia (Guido Crosetto); Italia Viva (Roberto Giachetti). Un ruolo di primo piano ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 giugno 2021)unper denunciare le storture del sistema. Enrico Costa, deputato di Azione, già viceministro della, ha presentato alla Camera una iniziativa bipartisan sui temi della, con il via al nuovowww..com. Al suo fianco «politici, giuristi e professionisti della comunicazione» di ogni area politica. Tra i parlamentari, oltre a Costa, ci sono esponenti di Pd (Gianni Pittella); Forza Italia (Giusi Bartolozzi); Fratelli d’Italia (Guido); Italia Viva (Roberto Giachetti). Un ruolo di primo piano ...

