Giulio Ciccone alle olimpiadi di Tokio | Il ciclista | è un sogno che si avvera

Alberto Bettiol, Damiano Caruso,, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali. Sono questi i 5 convocati per la nazionale italiana di ciclismo che correrà la prova in linea su strada dell'Olimpiade di Tokyo. Lo ha annunciato oggi ...Il Ct dell'ItalCiclismo ha ufficializzato le scelte per la prova su strada alle Olimpiadi giapponesi. Cassani ha convocato Alberto Bettiol, Damiano Caruso,, Gianni Moscon e Vincenzo Nibali. col/gm/gtrCronaca Chieti - 29/06/2021 06:14 - L'Abruzzo alle alle Olimpiadi di Tokyo con il ciclismo. Ora è ufficiale. Alla massima competizione sportiva ci sarà il ciclista teatino ...Nome: Giulio Cognome: Ciccone Luogo e data di nascita: Chieti, 20 dicembre 1994 Disciplina: Ciclismo, prova su strada Palmares: sei vittorie in carriera. Vincitore di due tappe al Giro d'Italia del 20 ...