Giornata mondiale sclerosi multipla: il San Pio e Potenza eccellenze del Mezzogiorno (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – Per la Giornata mondiale della sclerosi multipla, prevista per domani 30 maggio, l'Ospedale San Pio di Benevento ha promosso una iniziativa di sensibilizzazione e di studio sulla patologia che colpisce in particolare le donne. L'iniziativa, voluta dal direttore del nosocomio Mario Ferrante, si è svolta nella Sala Conferenze del complesso ospedaliero beneventano che può essere annoverato, come ha dichiarato Ferrante: "una vera eccellenza nello studio e nel trattamento della malattia insieme a Potenza per tutto il Mezzogiorno".

