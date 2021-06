Ginnastica artistica | Olimpiadi 2021 | tutte le qualificate Assegnati i 98 posti | Italia con la squadra e Vanessa Ferrari

Leggi su oasport

(Di martedì 29 giugno 2021) Si è delineato il quadro dellealledi Tokyoper quanto concerne lafemminile. Il lunghissimo percorso di qualificazione, iniziato addirittura nel 2018 e concluso soltanto sabato scorso, ha emesso i propri verdetti definitivi e conosciamo così i possessori dei 98 pass per i Giochi, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. A scendere in pedana saranno 12 squadre, ciascuna composta da 4 atlete. USA, Russia e Cina hanno staccato il biglietto grazie alle medaglie conquistate ai Mondiali 2018., Francia, Canada, Olanda, Gran ...