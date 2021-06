Gianluca Vita | Il mercato dell’abbigliamento per bambini è in forte espansione | ecco cosa devi sapere

Leggi su cityroma

(Di martedì 29 giugno 2021)Questo articolo è stato originariamente pubblicato il 23 giugno 2021. Aggiornamento: nel tardo pomeriggio del 23 giugno, Britney Spears è apparsa virtualmente alla corte di Los Angeles in una rara apparizione in tribunale pubblico per parlare dei suoi 13 anni di tutela. La realtà di ciò che ha vissuto – descritta con le sue stesse parole – è a dir poco orribile. La Spears, 39 anni, si è rivolta al giudice Brenda Penny e ha delineato innumerevoli lamentele tra cui non dover prendere le proprie decisioni mediche, come se avere o meno un altro bambino. “Voglio essere in grado di sposarmi e avere un bambino”, ha detto Spears, ...