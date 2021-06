Giallo in Campania, Antonella Bruno trovata morta in piscina: aperta inchiesta (Di martedì 29 giugno 2021) E’ Giallo sulla morte di Antonella Bruno, la psichiatra di 61 anni trovata senza vita ieri, lunedì 28 giugno, nella piscina della sua abitazione a Mercogliano, in provincia di Avellino. La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta per far luce sul decesso. A ritrovare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 giugno 2021) E’sulla morte di, la psichiatra di 61 annisenza vita ieri, lunedì 28 giugno, nelladella sua abitazione a Mercogliano, in provincia di Avellino. La Procura di Avellino ha aperto un’per far luce sul decesso. A ritrovare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

