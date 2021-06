Gesto folle | salta fuori dall' aereo che stava decollando e atterra sulla pista | arrestato

Advertising

Massimo53502343 : @silvertongue77 @ValeSantaSubito Che disagio che provochi te, nel non capire il significato del gesto e il comunica… - ElisaSiragusano : @thatslibero @1Marzia2 @PBerizzi Qualcuno così folle da pensare che basti? Forse esiste ma non sono io. ?? É un buon… - fmastrovito : Un gesto simbolico come quello di inginocchiarsi, sarà sempre stupido, folle, inutile, politico solo fino a quando… - FrancescoBucolo : @matteosalvinimi - sebilardi : Gesto folle di #deligt che pensava di avere la maglia a strisce #NEDCZE -

Ultime Notizie dalla rete : Gesto folle

Tiscali Notizie

Incidente insolito all'aeroporto di Los Angeles, quando l' Express 5365, operato da SkyWest, stava per lasciare il Gate. Tutto è accaduto in pochi secondi : non appena l'aereo ha iniziato a muoversi ...La protagonista deluna 26 enne di origine Peruviana Cristina C. L è finita in carcere a Pontedecimo con l'accusa di lesioni gravissime. L'ex compagno di lei Jonatan . P è invece fino ...Incidente insolito all’aeroporto di Los Angeles, quando l’ Express 5365, operato da SkyWest, stava per lasciare il Gate. Tutto è accaduto in ...AEROPORTO LOS ANGELES AUTISTA SFONDA RECINZIONE DA www.liberoquotidiano.it Nel giro di pochi giorni si sono verificati ben due incidenti a dir poco insoliti all’aeroporto di Los Angeles. Nel primo cas ...