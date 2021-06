Germania mai così male, niente quarti in due grandi tornei di fila: è la prima volta nella storia (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inghilterra batte 2-0 la Germania e la elimina da Euro 2020. Il commissario tecnico Joachim Low, dunque, saluta la nazionale tedesca non riuscendo ad andare oltre gli ottavi di finale del torneo, peraltro raggiunti soltanto grazie ad un gol nel finale di Leon Gorezka contro l’Ungheria di Marco Rossi. La Germania, dunque, sta probabilmente attraversando il momento più buio della sua storia calcistica e, a dimostrazione di questo, c’è un dato che la dice lunga sulle difficoltà di Muller e compagni. I tedeschi, infatti, non avevano mai fallito la qualificazione ai quarti di finale di un grande torneo per due volte ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) L’Inghilterra batte 2-0 lae la elimina da Euro 2020. Il commissario tecnico Joachim Low, dunque, saluta la nazionale tedesca non riuscendo ad andare oltre gli ottavi di finale del torneo, peraltro raggiunti soltanto grazie ad un gol nel finale di Leon Gorezka contro l’Ungheria di Marco Rossi. La, dunque, sta probabilmente attraversando il momento più buio della suacalcistica e, a dimostrazione di questo, c’è un dato che la dice lunga sulle difficoltà di Muller e compagni. I tedeschi, infatti, non avevano mai fallito la qualificazione aidi finale di un grande torneo per due volte ...

