Germania | Low |  «Siamo delusi Werner e Muller non sono stati concreti»

(Di martedì 29 giugno 2021) Joachim Low, commissario tecnico della, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra Joachim Low, commissario tecnico della, ha commentato l’eliminazione da Euro 2020 per mano dell’Inghilterra. Le sue dichiarazioni. «È una granone per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo, c’era tanta fiducia. In queste partite devi sfruttare ogni occasione,non ciriusciti. L’Inghilterra, invece, ha sfruttato tutte le opportunità. Nonabbastanza ...

Raheem Shaquille Sterling è il primo inglese a sconfiggere lain una sfida a eliminazione ... di cui quello messo a segno al 73' contro la nazionale di, che rimarrà nella leggenda per ...'E' una grande delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo e la fiducia in questa squadra era alta'. Lo ha detto il ct dellaJoachimdopo la sconfitta contro l' Inghilterra agli ottavi di Euro 2020 in quella che per lui era l'ultima panchina alla guida della Mannschaft: 'In partite come questa è imperativo ...“E’ una grande delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo e la fiducia in questa squadra era alta”. Lo ha detto il ct della Germania Joachim Low dopo la sconfitta con ...Nella gara degli ottavi di finale degli Europei, giocata a Wembley, l'Inghilterra batte la germania per 2-0, con gol reti nella ripresa firmate da ...