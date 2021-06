Germania, Kroos: «Dispiace essere usciti da Euro 2020. C’è delusione» (Di martedì 29 giugno 2021) Toni Kroos, centrocampista della Germania, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK dopo il match perso contro l’Inghilterra Toni Kroos, centrocampista della Germania, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK dopo il match perso contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni. «Fino all’1-0 le due squadre si sono neutralizzate. C’è grande delusione. Sicuramente è un risultato molto deludente, eravamo riusciti a superare un gruppo complicato: ci Dispiace essere usciti a questo punto della competizione». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Toni, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK dopo il match perso contro l’Inghilterra Toni, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK dopo il match perso contro l’Inghilterra. Le sue dichiarazioni. «Fino all’1-0 le due squadre si sono neutralizzate. C’è grande. Sicuramente è un risultato molto deludente, eravamo ria superare un gruppo complicato: cia questo punto della competizione». L'articolo proviene da Calcio News ...

