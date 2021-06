Germania, Francia e soprattutto Italia: la fine del populismo anti-élite dietro lo strappo Conte-Grillo (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri pomeriggio a Roma si è consumato l’atto più duro dello scontro tra l’ex premier Giuseppe Conte e Beppe Grillo, garante di quel M5s di cui Conte vuole assumere la leadership con il desiderio di tornare alla gloria di Palazzo Chigi. La conferenza stampa doveva dare risposte, ma pur rappresentando un punto di svolta non fa che aumentare le domande su cosa sarà del M5s e dei suoi gruppi parlamentari. Le parole di Conte sono lo spaccato di una competizione insostenibile tra due uomini e la loro ambizione. «A Beppe dico che non ne faccio una questione personale, lui sa bene che ho avuto e ho rispetto per lui. Ma non ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Ieri pomeriggio a Roma si è consumato l’atto più duro dello scontro tra l’ex premier Giuseppee Beppe, garante di quel M5s di cuivuole assumere la leadership con il desiderio di tornare alla gloria di Palazzo Chigi. La conferenza stampa doveva dare risposte, ma pur rappresentando un punto di svolta non fa che aumentare le domande su cosa sarà del M5s e dei suoi gruppi parlamentari. Le parole disono lo spaccato di una competizione insostenibile tra due uomini e la loro ambizione. «A Beppe dico che non ne faccio una questione personale, lui sa bene che ho avuto e ho rispetto per lui. Ma non ...

Advertising

lauraboldrini : Dalla Germania alla Spagna, dalla Francia al Belgio: ben 13 paesi firmano la dichiarazione contro la legge che, in… - CostolettaCreat : Francia... Svizzera... Inghilterra... Germania... Italia... Non importa dove. Non importa il luogo. #MiPortiA un… - riccardoweiss : @Angela300564201 @Gianmar26145917 @Sabrina04925854 Me lo auguro, non penso che la Francia, già piena di questi crim… - Claudio52330251 : RT @Gianmar26145917: È buona regola non godere delle disgrazie altrui, anche sportive, il karma è sempre in agguato...Uniche eccezioni #Fra… - grande_flagello : @Italine_ Siamo ancora bloccati a Francia-Italia di Germania 2006...figurati questo. Pesiamo le parole, leggiamo co… -