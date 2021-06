Germania: Baerbock accusata di plagio per il suo nuovo libro (Di martedì 29 giugno 2021) Nuove rogne per la candidata cancelliera verde tedesca, Annalena Barbock, in Germania. Ad attaccarla e accusarla di plagio è un esperto di media austriaco, Stefan Weber, il quale ha accusato la leader ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Nuove rogne per la candidata cancelliera verde tedesca, Annalena Barbock, in. Ad attaccarla e accusarla diè un esperto di media austriaco, Stefan Weber, il quale ha accusato la leader ...

Germania: Baerbock accusata di plagio per il suo nuovo libro

(ANSA) - BERLINO, 29 GIU - Nuove rogne per la candidata cancelliera verde tedesca, Annalena Barbock, in Germania. Ad attaccarla e accusarla di plagio è un esperto di media austriaco, Stefan Weber, il ...

Pioggia di fake news su Annalena Baerbok Oltre al divieto di cucinare le amate salsicce arrosto, hanno attribuito a Baerbock l’idea di vietare gli animali domestici (“L’eliminazione dei cani consentirebbe di risparmiare 19 milioni di tonnell ...

