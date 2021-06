Genova, il congresso Pd parte da San Teodoro e Foce. Sfida D’Angelo-Romeo per guidare il partito (Di martedì 29 giugno 2021) Via al voto dei circoli: tocca anche a Sori e Cogoleto. Domani consultazioni a Sampierdarena, Albaro e Fabbriche Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 29 giugno 2021) Via al voto dei circoli: tocca anche a Sori e Cogoleto. Domani consultazioni a Sampierdarena, Albaro e Fabbriche

Advertising

tittimaestra : RT @ANPIRomaPosti: 'Difendere la #Resistenza, costi quel che costi' #SandroPertini Il #30Giugno 1960 #Genova scese in piazza per respinger… - ArtBook82973494 : #30giugno 1960: il 'No pasaràn!' di Genova (e quel che accadde prima e dopo) «Dieci lavoratori uccisi in manifestaz… - andal68 : RT @ANPIRomaPosti: 'Difendere la #Resistenza, costi quel che costi' #SandroPertini Il #30Giugno 1960 #Genova scese in piazza per respinger… - ANPIRomaPosti : 'Difendere la #Resistenza, costi quel che costi' #SandroPertini Il #30Giugno 1960 #Genova scese in piazza per resp… - LiguriaOggi : 30 giugno 1960, Genova ricorda i moti di piazza contro il congresso del MSI in città -