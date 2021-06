Gardaland | Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al parco di divertimento! FOTO E VIDEO

(Di martedì 29 giugno 2021) Continua l’amore tra, 28 anni, e, 27 anni! La coppia è nata in TV durante il programma del Grande Fratello Vip, e adesso i due giovani sono inseparabili.hanno trascorso un fine settimana indimenticabile a! L’attrice siciliana e il suo fidanzato hanno passato ore in allegria, tra L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

IFrangioni : RT @Butterf69015258: Alla fine dopo Gardaland quella che è finita dallo osteopata e #rosalinda e io che pensavo che ci finiva #zenghino???? .… - Butterf69015258 : Alla fine dopo Gardaland quella che è finita dallo osteopata e #rosalinda e io che pensavo che ci finiva #zenghino??… - tachiflueoki : RT @eri14333919: “Quando Andrea mi ha detto voglio farti una sorpresa e voglio portarti a Gardaland perché sapeva che mi piaceva,io ero fel… - liarafffy : RT @eri14333919: “Quando Andrea mi ha detto voglio farti una sorpresa e voglio portarti a Gardaland perché sapeva che mi piaceva,io ero fel… - IFrangioni : RT @sunsetl87942354: #Rosalinda: 'Ieri è stata una giornata fantastica?... quando Andrea mi ha detto 'voglio farti una sorpresa, voglio po… -

Ultime Notizie dalla rete : Gardaland Rosalinda

... visto che la meta era. Ma poi è successo qualcosa che è andato decisamente di traverso alla coppia . Come poi documentato in un video all'interno delle stories, infatti,è stata ...... il fondoschiena di Giulia Provvedi cattura i fan, la visuale è perfetta - FOTO Andrea Zenga eCannavò hanno deciso di concedersi un'intera giornata nel parco divertimenti di. ...Andrea Zenga tranquillizza i suoi follower su instagram: "Non sono sparito, ma sono molto impegnato" Andrea Zenga, dal momento in cui ha messo piede fuori ...Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono concessi qualche giorno di vacanza ma qualcosa è andato storto. Ecco che cosa è successo.