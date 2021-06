Gaia: fuori il video di Boca, il primo singolo internazionale della vincitrice di Amici, insieme all'artista giamaicano Sean Paul (Di martedì 29 giugno 2021) Esce oggi, martedì 29 giugno, il videoclip ufficiale di Boca, il primo singolo internazionale di Gaia feat. Sean Paul, prodotto dai Childsplay, produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy, già ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Esce oggi, martedì 29 giugno, ilclip ufficiale di, ildifeat., prodotto dai Childsplay, produttori di J Balvin e vincitori di Latin Grammy, già ...

Advertising

BLU3XLP : Dai ma non è possibile come cazzo si fanno i calcoli io boh Sul libro c'è scritto x > 8/5 E a me viene fuori la… - inutile_canzone : RT @_complessata: Gaia cosa hai tirato fuori #Boca #gaiagozzi - _complessata : Gaia cosa hai tirato fuori #Boca #gaiagozzi - cuoreamaro_ : MARONN GAIA COSA HAI TIRATO FUORI COSAAA - _Maria2608 : GAIA CHE COSA HAI TIRATO FUORI IO NON SO COSA DIRE È UNA FIGATA #BocaVideoclip #gaiagozzi -