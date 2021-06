G20, Di Maio “Multilateralismo essenziale per le sfide globali” (Di martedì 29 giugno 2021) MATERA (ITALPRESS) – “La pandemia da Covid-19 ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale coordinata ad emergenze che trascendono i confini nazionali. In un mondo interconnesso, il Multilateralismo e la cooperazione internazionale sono gli unici strumenti davvero efficaci di fronte a sfide globali”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel suo intervento di apertura della ministeriale Esteri del G20 a Matera. “L’Italia – ha proseguito Di Maio – sostiene un Multilateralismo efficace e un ordine internazionale basato sulle regole, con le Nazioni Unite al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 giugno 2021) MATERA (ITALPRESS) – “La pandemia da Covid-19 ha messo in luce la necessità di una risposta internazionale coordinata ad emergenze che trascendono i confini nazionali. In un mondo interconnesso, ile la cooperazione internazionale sono gli unici strumenti davvero efficaci di fronte a”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di, nel suo intervento di apertura della ministeriale Esteri del G20 a Matera. “L’Italia – ha proseguito Di– sostiene unefficace e un ordine internazionale basato sulle regole, con le Nazioni Unite al ...

