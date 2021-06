G20 | Berlino critica Cina - Russia su diplomazia vaccinale

(Di martedì 29 giugno 2021) Il G20 è un'opportunità per cooperare in tempi di crisi globali ed è importante avere al tavolo. Tuttavia, la lorovacle punta ad "ottenere vantaggi geostrategici di breve ...

E' quanto ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas parlando con i media tedeschi al suo arrivo aldi Matera. . 29 giugno 2021...e dello Sviluppo del, uno degli appuntamenti più importanti della presidenza italiana di turno, in vista del vertice dei capi di Stato e di governo che avrà invece luogo a Roma a ottobre....Il G20 è un'opportunità per cooperare in tempi di crisi globali ed è importante avere al tavolo Cina e Russia. Tuttavia, la loro diplomazia vaccinale punta ad "ottenere vantaggi geostrategici di breve ...Alla riunione dei ministri di Esteri e Sviluppo delle venti maggiori economie mondiali, presenti Luigi Di Maio, l’americano Antony Blinken e Wang Yi, in videoconferenza, per la Cina. Per la Russia pre ...