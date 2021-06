“Fuori dopo una vita” Mediaset | il conduttore esce di scena ed è polemica dopo quelle accuse

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 29 giugno 2021) Ormai c’è anche la certezza ufficiale, a ridosso della data che lo costringerà a salutare per sempre l’emittente che gli ha dato lavoro per tantissimo tempo. Infatti,oltre 30 anni, per l’esattezza 35?, il nototelevisivo lascerà. Nella giornata di domani, mercoledì 30 giugno, scadrà ufficialmente il suo contratto che non è stato rinnovato per almeno un altro anno. Quindi, avrà la possibilità di trovare una nuova occupazione lavorativa a partire da giovedì primo luglio. E lui è pronto. Infatti, già alcuni mesi si era parlato di questo passo d’addio, ma adesso non ci sono più dubbi a 24 ore dal ...