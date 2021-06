Fred De Palma | dal 2 Luglio in arrivo il nuovo album “Unico”

(Di martedì 29 giugno 2021) Dopo l’uscita di “Un altro ballo”, il singolo dell’estate prodotto da Takagi e Ketra in cui ha rinnovato la fortunata collaborazione con la superstar brasiliana Anitta a seguito del successo di “Paloma”, la hit della scorsa estate certificata triplo Platino con oltre 51 milioni e mezzo di stream su Spotify,Desvela la cover e la tracklist completa del suo”, in uscita il 2. Acquista il CD: https://amzn.to/2T7iOmM Acquista il CD autografato: https://amzn.to/3y4OhED L’conterrà “Ti raggiungerò”, “Un altro ballo” e “Paloma” ...

Anitta : È fuori 'Un Altro Ballo', un'altra canzone con @freddepalma ?? Saiu 'Un Altro Ballo', mais uma com Fred De Palma… - SkyTG24 : Fred De Palma e Anitta, il nuovo singolo è 'Un altro ballo' - RadioR101 : #R101News: 'Un altro ballo' è la nuova canzone di #FredDePalma e #Anitta, in uscita il 25 giugno ????? - anirareact : Fred De Palma - Un altro ballo feat. Anitta Cover - anirareact : REAZIONE a 'UN ALTRO BALLO' di FRED DE PALMA feat. ANITTA -

... Le Hit: "Un bacio all'improvviso" di Rocco Hunt e Ana Mena; "Marea" di Madame; "Salsa" di J - Ax e Jake La Furia; "Iko Iko (My Bestie)" di Justin Wellington; "Ti Raggiungerò" diDe; "...Ecco i 26 cantanti in scaletta per la terza puntata di "Battiti Live" : Purple Disco Machine Giusy Ferreri Bob Sinclar Michele BraviDeSottotono Noemi Carl Brave Ana Mena Rocco Hunt ...Dopo l’uscita di “Un altro ballo”, il singolo dell’estate prodotto da Takagi e Ketra in cui ha rinnovato la fortunata collaborazione con la superstar brasiliana Anitta a seguito del successo di “Palom ...Battiti Live 2021, la terza puntata in diretta martedì 29 giugno dalle 21.30. Dove vederla in tv (canale) e streaming, ecco i cantanti ...