Francia-Svizzera è stata una collezione di cliché dell'epica sportiva (Di martedì 29 giugno 2021) Non sempre il calcio risponde alle esigenze del racconto. Raramente si fa leggenda o tragedia. È questione di tempi drammatici, di puntualità della trama. E spesso 90 minuti iniziano e finiscono come tutti si aspettavano. Altre volte no. Altre volte anche il calcio giocato somiglia stranamente ad Holly e Benji. Poche partite come l'ottavo serale di ieri sera, Svizzera-Francia, rispettano così rigorosamente i cliché dell'epica sportiva. E non solo per il finale. I campioni del mondo sfidano una squadra coriacea, ma sulla carta nettamente più debole. La squadra dei fenomeni - la Francia di ...

