Francia-Svizzera, Deschamps: “Fa male, mi assumo le responsabilità” (Di martedì 29 giugno 2021) “Io sono tranquillo. Il calcio è fatto così: quando vinci è merito dei giocatori, quando perdi è colpa dell’allenatore. Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta, ma va accettata. Fa male, però ci saranno dei domani più felici”. Didier Deschamps non si tira indietro e fa autocritica dopo la sconfitta della Francia contro la Svizzera che ha sancito l’eliminazione della Nazionale favorita per la vittoria finale agli ottavi di finale di Euro 2020. Un ko ai rigori che impedisce al Ct di coltivare il sogno di uno storico record: poteva essere il primo a vincere sia da giocatore che da ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) “Io sono tranquillo. Il calcio è fatto così: quando vinci è merito dei giocatori, quando perdi è colpa dell’allenatore. Miledi questa sconfitta, ma va accettata. Fa, però ci saranno dei domani più felici”. Didiernon si tira indietro e fa autocritica dopo la sconfitta dellacontro lache ha sancito l’eliminazione della Nazionale favorita per la vittoria finale agli ottavi di finale di Euro 2020. Un ko ai rigori che impedisce al Ct di coltivare il sogno di uno storico record: poteva essere il primo a vincere sia da giocatore che da ...

rtl1025 : C'è altro da aggiungere? La #Francia eliminata dalla #Svizzera dopo i calci di rigore e a #NoiDireGol l'abbiamo pr… - pisto_gol : Il Calcio è fantastico, come la Vita. Piccola Grande Svizzera, grazie per lo spettacolo. E grazie anche alla Franci… - Eurosport_IT : ???????? • ELIMINATI I CAMPIONI DEL MONDO ?? Impresa della Svizzera che batte la Francia ai calci di rigore dopo essere… - VaccarellaAlice : RT @preziosoff: Io alle 21: 'La Francia non può mai uscire contro la Svizzera' Io ora: #FranciaSvizzera #FRASUI #Mbappe - strescino : RT @Ilconservator: In Francia primo caso di variante svizzera -