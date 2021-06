Francia | Sagnol | «Troppi esperimenti | cambiati quattro moduli»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 giugno 2021) Willy, ex nazionale della, punta il dito contro Deschamps per l’eliminazione dei Campioni del Mondo da Euro 2020 Intervistato da L’Equipe, Willy, ex giocatore del Bayern Monaco e della, ha puntato il dito contro glitattici di Didier Deschamps. «Quello di ieri è stato il nostro quarto match nella competizione, il sesto contando le amichevoli prima dell’Europeo. E in queste sei gare abbiamo cambiato assetto tatticovolte. E i giocatori erano spaesati, i centrali quando eravamo in possesso palla erano troppo larghi e ogni volta ripartivamo ...