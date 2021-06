Francia, procreazione assistita estesa a donne single e lesbiche (Di martedì 29 giugno 2021) In Francia arriva il sì alla procreazione assistita per donne single e coppie lesbiche. Dopo anni di dibattito infuocato e un lungo processo legislativo, la legge sulla “procreazione medicalmente assistita (Pma) per tutte” è stata approvata dall’Assemblea nazionale con 326 voti favorevoli, 115 contrari e 42 astensioni. Promessa dall’allora presidente socialista Francois Hollande, vede ora la luce sotto la presidenza di Emmanuel Macron “dopo nove anni di gestazione e un parto nel dolore”, commenta l’associazione Inter-Lgbt, citata dai media francesi. La ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Inarriva il sì allapere coppie. Dopo anni di dibattito infuocato e un lungo processo legislativo, la legge sulla “medicalmente(Pma) per tutte” è stata approvata dall’Assemblea nazionale con 326 voti favorevoli, 115 contrari e 42 astensioni. Promessa dall’allora presidente socialista Francois Hollande, vede ora la luce sotto la presidenza di Emmanuel Macron “dopo nove anni di gestazione e un parto nel dolore”, commenta l’associazione Inter-Lgbt, citata dai media francesi. La ...

