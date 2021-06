Francia, il futuro di Deschamps: 'Non credo sia a rischio' (Di martedì 29 giugno 2021) PARIGI (Francia) - Dopo il match contro la Svizzera che ha determinato l' eliminazione della Francia da Euro 2020, il presidente della Federcalcio Francese Noel Le Graet ha parlato ai media ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 giugno 2021) PARIGI () - Dopo il match contro la Svizzera che ha determinato l' eliminazione dellada Euro 2020, il presidente della Federcalcio Francese Noel Le Graet ha parlato ai media ...

Advertising

berlusconi : Ai valori del PPE non rinunceremo mai. Per coerenza e credibilità del futuro centro-destra di governo. Del resto, i… - CinqueNews : Francia, Benzema: «Triste e deluso, ora lottare per il futuro» - tripodimaria : RT @berlusconi: Ai valori del PPE non rinunceremo mai. Per coerenza e credibilità del futuro centro-destra di governo. Del resto, i partiti… - UBrignone : RT @berlusconi: Ai valori del PPE non rinunceremo mai. Per coerenza e credibilità del futuro centro-destra di governo. Del resto, i partiti… - FI_Veneto : RT @berlusconi: Ai valori del PPE non rinunceremo mai. Per coerenza e credibilità del futuro centro-destra di governo. Del resto, i partiti… -