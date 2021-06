Francesco Totti in Russia con tutta la famiglia | le foto del viaggio a Mosca

(Di martedì 29 giugno 2021), Ilary Blasi e i loro figli, Christian, Chanel e Isabel, sono in. Hanno optato per, di cui hanno postato scatti da sogno sui propri social, facendo impazzire i follower. D’altra parte, la coppia-Blasi è vincente: nonostante la notorietà, i due hanno conservato una spontaneità che li rende particolarmente apprezzati. Alla … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Era la notte del 1° febbraio 2017 e il Cesena di Camplone era impegnato nei quarti di finale di Coppa Italia contro i giallorossi di Francesco Totti, che proprio allo scadere evitò i supplementari e la figuraccia alla Roma realizzando il gol - qualificazione trasformando un rigore contestatissimo che ancora oggi grida vendetta. Francesco Totti è in vacanza con Ilary Blasi e i figli a Mosca. L'ex capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola dei Famosi sono volati con i tre figli Christian, Chanel e Isabel.