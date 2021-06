FOTO Primoz Roglic tutto incerottato | “La mummia riparte” Le conseguenze della caduta al Tour de France

(Di martedì 29 giugno 2021)ha trascorso una nottata difficile dopo la bruttadi ieri alde. Lo sloveno, tra i favoritivigilia per la vittoria finale alla Grande Boucle, ha dovuto fare i conti con dolorose ferite in carne viva sulla parte sinistra del suo corpo. Fortunatamente si sono escluse fratture per l’alfiereJumbo-Visma, secondo lo scorso anno in terra transalpina, ma il vincitore dell’ultima Vuelta di Spagna dovrà stringere i denti per proseguire la sua avventura nella corsa a tappe più importante e prestigiosa al mondo. Il 31enne ha postato una ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Primoz

Hiag e Ewan sono stati costretti a ritirarsi a causa di una frattura alla clavicola, mentre... E' stato lo sloveno stesso ad aggiornare tutti i suoi tifosi sui social, con unache lo ritrae ...Incerottato dalla testa ai piedi ma col sorriso stampato in viso e pronto a lottare.Roglic non si arrende e sarà al via della quarta tappa del Tour de France 2021 nonostante la dolorosa caduta di lunedì che ha provocato diverse ferite e lo ha costretto a perdere più di un ...Primoz Roglic ha trascorso una nottata difficile dopo la brutta caduta di ieri al Tour de France. Lo sloveno, tra i favoriti della vigilia per la vittoria finale alla Grande Boucle, ha dovuto fare i c ...Non dev'essere stata una nottata facile per Primoz Roglic quella appena trascorsa. La foto che ha postato lo stesso sloveno sui social è emblematica: cerotti e fasciature su spalla, gomito, fianco… Le ...