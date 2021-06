Forgiafer diventa Italian Padel | una storia da prima pagina

(Di martedì 29 giugno 2021) Claudio Galuppini è una sorta di Enrique Corcuera bresciano. Non ha inventato ilcome il multimilionario messicano, ma quando l'ha provato per lavolta nel 2015 ha compresodi tanti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Forgiafer diventa

Tiscali.it

Durante una partita ha conosciuto il capo officina, è saltato fuori che allapoteva esserci posto anche per lui e ha colto al volo l'occasione, per unire lavoro e passione. Il fatturato ...Durante una partita ha conosciuto il capo officina, è saltato fuori che allapoteva esserci posto anche per lui e ha colto al volo l'occasione, per unire lavoro e passione. Il fatturato ...Claudio Galuppini è una sorta di Enrique Corcuera bresciano. Non ha inventato il padel come il multimilionario messicano, ma quando l’ha provato ...