Foiano | riduzione delle portate | questa sera interruzione idrica notturna

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComunichiamo che a causa di una evidentecausata dal deficit fisiologico e da un eccessivo assorbimento in distribuzione,si eseguirà la chiusura del servizio idrico dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino successivo in alcune zone del comune didi Val Fortore. Le zone interessate sono: Piano Casino, Mancini, San Pietro, Feo, Ponte Mulino, Renzecoppe, Frassineta. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile ...

