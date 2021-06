(Di martedì 29 giugno 2021) Frank Denon è più il commissario tecnico della. L’ex allenatore dell’Inter ha infatti rassegnato le dimissioni dopo la fallimentare spedizione Oranje a Euro 2020, conclusasi con l’inattesa eliminazione al primo turno contro la Repubblica Ceca. Deha commentato così le dimissioni: “Ho deciso di non continuare come allenatore della. L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Flop Europeo, #DeBoer lascia la Nazionale olandese - sportli26181512 : #Governance #Notizie Flop Europeo, De Boer lascia la Nazionale olandese: Frank De Boer non è più il commissario tec… - Fantacalcio : Francia fuori dall'Europeo: i precedenti Flop della nazionale dei galletti - AngeloCabr : RT @SandroSca: Se ancora vi stupite se alcuni giornalisti che commentano l'Europeo danno del bidone a de Ligt, del flop a Ronaldo e Kulu e… - Matteo_003 : @andrebazzi Analisi perfetta. Per la Francia sono prevalse le individualità al posto del gioco di squadra e ovviame… -

Ultime Notizie dalla rete : Flop Europeo

... in miniatura - in una singola edizione di unU21: sembrava la resistenza del centravanti ... Per Marcus invece la grande chiamata - Amburgo, Bundesliga - sarà unda 5 reti in tre campionati.... la misura, così, è diventata un. Anche se i numeri fino ad oggi erano stati incoraggianti: ...in difesa del cashback anche il capodelegazione M5S Stefano Patuanelli a margine del Consiglio...Dopo il flop contro la Repubblica Ceca agli ottavi dell'Europeo, Frank de Boer si è dimesso dal ruolo di commissario tecnico dell'Olanda.Il tecnico ha rassegnato le dimissioni dopo l'eliminazione per mano della Repubblica Ceca negli ottavi di EURO 2020.