Advertising

daybinary : Flixbus lancia gli autobus a biogas, -75% di emissioni CO2 - fisco24_info : Flixbus lancia gli autobus a biogas, -75% di emissioni CO2: Dal primo luglio su Amsterdam - Bruxelles e Stoccolma -… - viaggiareonthe1 : Flixbus lancia gli autobus a biogas, -75% di emissioni CO2 -

Ultime Notizie dalla rete : Flixbus lancia

ANSA Nuova Europa

ha testato, a partire dal 2018, i primi autobus 100% elettrici in Germania, Francia e Stati Uniti, ha ufficializzato nel 2019 l'accordo con Freudenberg per realizzare il primo autobus a ...In un settore devastato da oltre un anno di pandemia, col concretizzarsi della ripartenza sisu un mercato - già discretamente intasato - il nuovo vettore Itabus. Enon dorme sugli ...Da giovedì 1 luglio, i primi FlixBus alimentati a biogas faranno il loro debutto sulle rotte internazionali che collegano Amsterdam con Bruxelles e Stoccolma con Oslo e le stime sono di una riduzione ...Il futuro di FlixBus è sempre più green, e non soltanto per il colore della livrea dei veicoli della società: da giovedì 1° luglio infatti i primi FlixBus alimentati a biogas ...