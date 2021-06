Fisco: Meloni, 'Fdi unico partito a dire da subito no a cashback' (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Il cashback sarà 'sospeso' dal primo luglio. Fratelli d'Italia è stata l'unica forza politica a dire chiaramente da subito che cashback e lotteria degli scontrini sono una idiozia che ci costa 4 miliardi. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci è arrivato anche il governo Draghi. I quasi 2 miliardi risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, come avevo chiesto di fare al premier in una lettera inviata il 3 marzo scorso. Come sarebbe dovuto essere in una Nazione normale". Lo afferma Giorgia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Ilsarà 'sospeso' dal primo luglio. Fratelli d'Italia è stata l'unica forza politica achiaramente dachee lotteria degli scontrini sono una idiozia che ci costa 4 miliardi. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci è arrivato anche il governo Draghi. I quasi 2 miliardi risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, come avevo chiesto di fare al premier in una lettera inviata il 3 marzo scorso. Come sarebbe dovuto essere in una Nazione normale". Lo afferma Giorgia ...

