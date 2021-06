Fisco | è scontro su cashback | ma Draghi tira dritto** 3

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – E intanto si solleva timida la protesta anche dalle file del Pd, nonché di Sinistra italiana. “Non condivido la scelta di sospendere ilper il prossimo semestre – dice Michele Bordo, deputato e responsabile Pd per la Coesione e il Mezzogiorno – Una cosa è correggere ciò che non ha funzionato del meccanismo, altra cosa è sospenderlo. Ilha consentito in questi mesi un maggiore utilizzo della moneta elettronica, un migliore tracciamento dei pagamenti, la riduzione del nero e dell’evasione fiscale. Per tutte queste ragioni, è un errore tornare indietro. Spero che ci sia spazio per rivedere la decisione assunta ieri dalla cabina ...