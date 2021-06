Fiorentina-Sensi | Italiano approva l’operazione I dettagli

(Di martedì 29 giugno 2021) Il nome di Stefanoè sempre più caldo in otticaha dato il suo ok per il trasferimento dall’Inter Lacontinua a seguire con attenzione il centrocampista dell’Inter Stefano: il nuovo tecnico Vincenzoha dato il proprio assenso al. Come riporta La Nazione la formula del trasferimento perche laha proposto all’Inter è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni, un minimo di presenze presumibilmente. ...

Nuovo incontro ieri tra l'Inter e Riso, agente tra gli altri di Radu e. Le ultime sul futuro del portiere e del centrocampista ex SassuoloNon è passato inosservato il secondo blitz in pochi giorni dell'agente Beppe Riso, lunedì presente nella sede dell'Inter. In ...L'Inter sarebbe disposta a privarsi di. Laha, come scrive la rosea, la potenzialità economica per mandare in porto l'affare. E anche il giocatore considererebbe interessante la ...Stefano Sensi, legato all'Inter per altri tre anni: piace parecchio alla Fiorentina, come scrivono oggi sia la Gazzetta dello Sport che la Nazione, prevedendo che i viola possano ...E con Suning in crisi e una società che cerca di vendere chi non è incedibile, per Stefano Sensi può aprirsi una nuova avventura. Sul centrocampista scuola Sassuolo, infatti, c'è il forte interesse de ...