Fiorentina - Italiano, è già vertice di mercato (Di martedì 29 giugno 2021) Annuncio rimandato fra incastri burocratici e bonifici (milionari) da spedire e con maggiore soddisfazione ricevere nel caso dello Spezia , ma il problema non è questo, Vincenzo Italiano è già il ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 giugno 2021) Annuncio rimandato fra incastri burocratici e bonifici (milionari) da spedire e con maggiore soddisfazione ricevere nel caso dello Spezia , ma il problema non è questo, Vincenzoè già il ...

Advertising

DiMarzio : #Italiano alla @acffiorentina: l’allenatore pagherà la clausola da 1 milione per liberarsi, mentre la #Fiorentina s… - DiMarzio : #Fiorentina, per #Italiano oggi nuovo incontro in città: firmerà un biennale con opzione per il terzo anno - DiMarzio : #Fiorentina, #Italiano sarà il nuovo allenatore: trovato l'accordo per la risoluzione con lo #Spezia - infoitsport : PODCAST - Perché la trattativa tra Italiano e la Fiorentina è stata una telenovela (a lieto fine) - MatteoDovellini : L’ora di Italiano. Su @rep_firenze ambizioni e strategie del tecnico scelto dalla #Fiorentina per la rinascita viol… -