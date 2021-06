Fine del blocco, sì ai licenziamenti: unica eccezione per il settore tessile e delle calzature (Di martedì 29 giugno 2021) Una riunione a Palazzo Chigi e la mediazione del premier Mario Draghi hanno posto le basi per quel compromesso sui licenziamenti che mercoledì, ultimo giorno utile, in consiglio dei ministri dovrà ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Una riunione a Palazzo Chigi e la mediazione del premier Mario Draghi hanno posto le basi per quel compromesso suiche mercoledì, ultimo giorno utile, in consiglio dei ministri dovrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Fine del Fine del blocco, sì ai licenziamenti: unica eccezione per il settore tessile e delle calzature ... "Abbiamo deciso di porre fine al blocco dei licenziamenti" "Oggi abbiamo deciso di porre fine ... E quello di oggi sembra buon compromesso", ha scritto su twitter il segretario del Pd Enrico Letta. 29 ...

Berlusconi: "Il centrodestro unito potrebbe chiamarsi Cdu" Significa partire dalla fine del processo e non dall'inizio. Tenga comunque conto che la mia proposta è rivolta sia a Matteo Salvini che a Giorgia Meloni e alle altre forze di centrodestra". Il ...

Covid Gb oggi, boom di contagi ma la fine del lockdown non slitta Adnkronos Consegnato il primo motore Raptor Vacuum per il test orbitale di SpaceX Starship A Starbase si sta organizzando il piano per il primo test orbitale di SpaceX Starship! In queste ore è stato consegnato il primo dei tre motori Raptor Vacuum necessari per permettere la spinta anche a ...

Patente e carta di identità nel Wallet di Apple Watch con watchOS 8 Tra le novità di iOS 15 e watchOS 8, la possibilità di includere nel Wallet il supporto per chiavi di casa digitali e documenti di identità. La possibilità di aggiungere documenti di identità nel Wall ...

