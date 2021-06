FIFA 21 Patch 1.24 – Title Update 17: nuovo aggiornamento disponibile! (Di martedì 29 giugno 2021) EA Sports ha annunciato il 29 giugno l’arrivo su PC e su Google Stadia di un nuovo aggiornamento, Title Update 17 per FIFA 21, che successivamente sarà disponibile anche su PS4/PS5 ed Xbox (sia One che Series X/S), come Patch 1.24. Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo a L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 29 giugno 2021) EA Sports ha annunciato il 29 giugno l’arrivo su PC e su Google Stadia di un17 per21, che successivamente sarà disponibile anche su PS4/PS5 ed Xbox (sia One che Series X/S), come1.24. Da segnalare che il 1° ottobre EA Sports ha annunciato di aver messo a L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

olga453901841 : RT @zambonalberto77: @Giorgiolaporta @olga453901841 È da non so quanti anni che nelle manifestazioni uefa e fifa ci sono le patch sulle mag… - zambonalberto77 : @Giorgiolaporta @olga453901841 È da non so quanti anni che nelle manifestazioni uefa e fifa ci sono le patch sulle… - lupoalberto82 : @Massimo53502343 @pocket_tra @ciambella86 @CucchiRiccardo @Livia_DiGioia Qualunquista sarà lei. Le azioni forti le… - maplewhite1912 : RT @GenCar5: Ma non sarà il caso di fare proprio una nuova edizione, un po' come il #Fifa per giocare? Non sarà il caso di preparare il lan… - GenCar5 : Ma non sarà il caso di fare proprio una nuova edizione, un po' come il #Fifa per giocare? Non sarà il caso di prepa… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Patch Gaming e eSport crescono su Twitter: +18% le conversazioni dall'anno scorso Dagli annunci di nuovi giochi, alle note sulle patch, ai momenti salienti dei principali eventi ... Genshin Impact Final Fantasy Animal Crossing: New Horizons FIFA Resident Evil Village League of ...

Gaming e eSport crescono su Twitter: +18% le conversazioni dall'anno scorso e 2 miliardi di tweet a tema gaming nel 2020 - Dagli annunci di nuovi giochi, alle note sulle patch, ai momenti salienti dei principali eventi ... Genshin Impact Final Fantasy Animal Crossing: New Horizons FIFA Resident Evil Village League of ...

FIFA 21 Patch 1.24 - Title Update 17: nuovo aggiornamento disponibile! FUT Universe Dagli annunci di nuovi giochi, alle note sulle, ai momenti salienti dei principali eventi ... Genshin Impact Final Fantasy Animal Crossing: New HorizonsResident Evil Village League of ...Dagli annunci di nuovi giochi, alle note sulle, ai momenti salienti dei principali eventi ... Genshin Impact Final Fantasy Animal Crossing: New HorizonsResident Evil Village League of ...