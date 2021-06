Festival “Punto zero”, l’Osservanza si trasforma nella casa della cultura (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo il lungo periodo pandemico, nasce “Punto zero“, il Festival che vedrà lo scenario dell’Osservanza (Imola) trasformarsi nella casa della cultura. “Punto zero”, il Festival della cultura all’Osservanza Conseguentemente lo stallo che la cultura ha subito a causa della pandemia, nasce il Festival “Punto zero“. Un progetto sorto dalla collaborazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo il lungo periodo pandemico, nasce ““, ilche vedrà lo scenario del(Imola)rsi. “”, ilalConseguentemente lo stallo che laha subito a causapandemia, nasce il“. Un progetto sorto dalla collaborazione ...

avisimola : Quest'anno si riparte dal punto zero. Dal 9 al 18 luglio al Parco dell'Osservanza??ci sarà la prima edizione di Punt… - doppiav86102783 : RT @Pulixi82: 'Un consiglio di lettura? È una di quelle domande che mi mandano in blocco il cervello. Ne avrei tanti, però punto su Piergi… - alice_cosm : RT @Pulixi82: 'Un consiglio di lettura? È una di quelle domande che mi mandano in blocco il cervello. Ne avrei tanti, però punto su Piergi… - MassimoCarlotto : RT @Pulixi82: 'Un consiglio di lettura? È una di quelle domande che mi mandano in blocco il cervello. Ne avrei tanti, però punto su Piergi… - a_saba78 : RT @Pulixi82: 'Un consiglio di lettura? È una di quelle domande che mi mandano in blocco il cervello. Ne avrei tanti, però punto su Piergi… -